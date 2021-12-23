Çavuşoğlu: NATO Avrupa Atlantik güvenliğinin temel unsuru olarak kalmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Güvenlik Akademisi’ne çevrimiçi olarak katıldı.

Açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, “NATO Avrupa Atlantik güvenliğinin temel unsuru olarak kalmalıdır. Bazı ülkelerce Avrupa Birliği’nin NATO’ya alternatif olarak sunulması çabaları var. Bu yapıcı ve gerçekçi bir yaklaşım değil. Transatlantik güvenliğinin bölünmezliği temel ilkemizdir” dedi.

'Rusya ile yakın ilişkilerimiz var diye Ukrayna’yla yakın ilişkilerimizi yok sayacak değiliz'

Konuşmasında Rusya ile Ukrayna ve Rusya ile NATO arasındaki rekabetin tehlikeli boyutlara tırmandığını söyleyen Çavuşoğlu, “Rusya’yla kapsamlı ilişkilerimiz var diye ilkelerimizi ve Ukrayna’yla yakın ilişkilerimizi yok sayacak değiliz. Bunun gibi çok sayıda zorlu denklemde zamanın ruhunu ve milli güvenliğimiz ne gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Bu zor bir iş ancak diplomasi de bunun için var” açıklamasında bulundu.

NATO hakkında da konuşan Çavuşoğlu, NATO’nun bir dönüşüm içerisinde olduğunu ve kendisini yeni gelişmelere adapte etmeye çalıştığını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, NATO’nun Avrupa Atlantik güvenliğinin temel unsuru olarak kalması gerektiğini vurguladı.

'Transatlantik güvenliğinin bölünmezliği temel ilkemizdir'

Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“NATO 2030 sürecinde siyasi boyutun güçlendirilmesine odaklandırılıyor. Biz de NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip NATO hareket ve misyonlarını en fazla katkı sağlayan beşinci ülke olarak bu çalışmalarda aktif bir rol üstleniyoruz. Yaz aylarında Madrid Zirvesinde kabul edilecek stratejik konseptin yazımına önemli katkılar yapıyoruz. NATO 2030 Uzmanlar Grubunda emekli Büyükelçi Tacan İldem de görev aldı. NATO Avrupa Atlantik güvenliğinin temel unsuru olarak kalmalıdır. Bazı ülkelerce Avrupa Birliği’nin NATO’ya alternatif olarak sunulması çabaları var. Bu yapıcı ve gerçekçi bir yaklaşım değil. Transatlantik güvenliğinin bölünmezliği temel ilkemizdir."

Yepyeni bir dünyanın kurulduğu ve bu yeni düzenin kuruluşunu izlemekle yetinmeyeceklerine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, bu dönüşümün doğru okunması gerektiğini söyledi.

'Refah ve kalkınma yolunu Afrika ile birlikte yürüyoruz'

Dış politikanın milli değerler ve çıkarlar, sahadaki gerçekler, imkan ve kabiliyetlere yönelik inşa edildiğinin altını çizen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “İnsani dış politika ilkelere, girişimci dış politika ise sahadaki gerçeklere dayanır. Örneğin geçen hafta sonu 38 Afrika ülkesinden 16 devlet ve hükümet başkanı ve tam 100 bakan İstanbul’daydı. Biliyorsunuz Afrika ile bu çapta zirveleri çok az sayıda devlet ya da kuruluş gerçekleştirebiliyor. Böyle bir zirve yapabilmemizin temelinde de hem ilkeli hem aktif dış politika anlayışımız yatıyor. Bu zirvenin temasında da vurguladığımız üzere refah ve kalkınma yolunu Afrika ile birlikte yürüyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)