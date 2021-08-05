Çavuşoğlu: Manavgat'ta bugün düne göre daha iyi durumdayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu orman yangınlarında son durumla ilgili canlı yayında açıklama yaptı.
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
- Manavgat'ta bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk.
- Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek.
- Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok.
- Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti.
- Antalya'daki yangınlarda bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptılar.
- ABD'den iki helikopter gönderme teklifi oldu, detaylarını çalışıyoruz.
- 1055 aileye 17 milyon lira ödeme yapıldı. Hasar tespit yapılan mahallelerde vatandaşlara maddi yardımları hızlı bir şekilde ulaştıracağız.