Çavuşoğlu: Manavgat'ta bugün düne göre daha iyi durumdayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Manavgat'ta bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu orman yangınlarında son durumla ilgili canlı yayında açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

  • Manavgat'ta bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk.
  • Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek.
  • Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok.
  • Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti.
  • Antalya'daki yangınlarda bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptılar.
  • ABD'den iki helikopter gönderme teklifi oldu, detaylarını çalışıyoruz.
  • 1055 aileye 17 milyon lira ödeme yapıldı. Hasar tespit yapılan mahallelerde vatandaşlara maddi yardımları hızlı bir şekilde ulaştıracağız.

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