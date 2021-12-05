Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı'yla görüşecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 6 Aralık Pazartesi günü, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dışişleri Bakanları Hazırlık Toplantısı kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani ile Doha'da bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, "Toplantıda, Katar'la halihazırda mükemmel seviyede bulunan ikili ilişkilerimizin daha da ileriye taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek, Yüksek Stratejik Komite kapsamında bugüne kadar imzalanan anlaşmaların uygulama durumu gözden geçirilecek, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır” denildi.