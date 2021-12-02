Katar savaş uçakları Türkiye'ye geliyor

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen ikili anlaşma ile Katar’a ait en fazla 36 uçak ve 250 askeri personel, Genelkurmay’ın belirlediği yerlere konuşlandırılabilecek. Katar envanterinde bulunan uçaklar, Türk Hava Sahası’nda uçuş yapabilecek. Havaalanları da Katar uçaklarına açılacak. Bu uçaklara, ayrı bir uçuş numarası tanımlanacak ve yerli uçaklardan ayır edilebilmeleri sağlanacak.
Anlaşmaya göre, Katar askeri uçaklarının tüm faaliyetleri, Genelkurmay makamlarının ön onayına tabii olacak. Bu uçaklar ve Katar askeri personeli, Türkiye sınırları içerisinde savaşa hazırlık için eğitim uçuşu yapabilecek. Bunun için de eğitimin gerçekleştirileceği üssün komutanı ile uçuşlar koordine edilecek.
Çalışma ofisi de tahsis edilecek
Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Katar, anlaşma kapsamında Türkiye’nin, uçaklarını kullanmasına müsaade etmek zorunda olacak. Türkiye, Katar uçakları ile yurt içinde ve yurt dışında askeri ekipmanlarını, tehlikeli maddelerini, mühimmatlarını, askeri personelini taşıyabilecek. Türkiye, bu anlaşma kapsamında Katar askeri personeli için çalışma ofisi de tahsis edecek. Çalışma ofisi alanları, apronlar, hava aracı park sahaları, bakım tesisleri, teçhizat, elektrik ve su gibi imkanlar, Katar askeri personeline ücretsiz olarak temin edilecek.
Tezkere gerekebilir
Muhalefet milletvekilleri ise anlaşmanın sınırlarının belli olmadığını kaydetti. İkili anlaşmanın TBMM’den tezkere çıkarmayı gerektirebileceği uyarısında bulunan CHP'li Utku Çakırözer, şunları söyledi: