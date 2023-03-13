Çavuşoğlu Dünya Bankası Türkiye Direktörü ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ile bugün Dişleri Bakanlığı’nda ayrı ayrı bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmelerden birkaç kare fotoğrafla birlikte sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Dünya Bankası Türkiye Direktörü ile Hollanda ve İsrail’in Ankara Büyükelçileriyle görüştük. Deprem destek ve dayanışmaları için teşekkür ettik” dedi.

İsrail’in Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya paylaşımında ise “Büyükelçimiz Irit Lillian, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret ederek İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliği fırsatları konularında bilgi alışverişinde bulundu” denildi.