Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

  • Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil.
  • On büyükelçi sorunu, büyükelçiler geri attığı için çözüldü.

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