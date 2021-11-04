Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
- Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil.
- On büyükelçi sorunu, büyükelçiler geri attığı için çözüldü.
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil' ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: