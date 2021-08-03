Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkede süren orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi hep birlikte verip, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Yangın söndürme çalışmaları için AB ülkelerinden gelen desteğe ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "AB, duyuruyu tüm ülkelere iletti. 4 ülkeden, Hırvartistan, Romanya, Fransa ve İspanya'dan dönüş oldu. Fransa, İspanya'da yangın olabileceğini belirterek, uçak gönderemeyeceğini söyledi. Tekliflerini geri çekmiş oldular" dedi.