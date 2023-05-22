Çavuşoğlu: ABD’den diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun da içerisinde bulunduğu Türkevi’ne yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çavuşoğlu "New York’taki Türkevi’mizin giriş katındaki camların tahrip edildiği alçakça bir saldırı meydana gelmiştir" dedi.

Çavuşoğlu paylaşımında "ABD’den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz. Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.