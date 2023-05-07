Çavuşoğlu: ABD 'S-400'leri Ukrayna'ya gönderir misiniz' diye sordu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'den S-400'leri Ukrayna'ya göndermesini istediğini ancak bunu reddettiklerini açıkladı. Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında F-35 ve S-400'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin F-35 projesine geri dönüşüyle ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Biz şu anda F-35'e geri dönelim demiyoruz, paramızı verin diyoruz. Çünkü biz kendi milli muharip uçağımızı üretiyoruz. ABD ile ilişkileri biz de düzeltmek isteriz, bunun için gerekli mekanizmaları da kurduk. Ancak ABD'yle biz durduk yere kötü olmuyoruz, FETÖ Amerika'da, Amerika PKK/YPG'yi destekliyor" ifadelerini kullandı.

'ABD egemenliğimizi ilgilendiren tekliflerde bulundu'

S-400'lerle ilgili ABD'nin 'çeşitli teklifler sunduğunu' aktaran Çavuşoğlu, "Bunun kontrolünü bize verin, başka yere verin gibi, doğrudan bizim egemenliğimizi ilgilendiren tekliflerde bulundu. Nerede kaldı bizim bağımsızlığımız, egemenliğimiz?" dedi.

ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'leri Ukrayna'ya göndermesini teklif ettiğini aktaran Çavuşoğlu ayrıca, "ABD, S-400'leri Ukrayna'ya gönderir misiniz dedi, biz olmaz dedik" ifadelerini kullandı.

'Bu seçim bir beka meselesidir'

Seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Bu seçim bir beka meselesidir” dedi. Çavuşoğlu ayrıca, "Antalya'da tepkiler çok iyi, gerçekten beklediğimin de ötesinde. Çünkü bu seçimin kritik bir seçim olduğunu biliyorlar. Toplumun her kesimiyle diyaloğumuz çok iyi. İlk turda İnşallah bitecek. Cumhurbaşkanımızın da AK Parti'nin de oyu artıyor" değerlendirmesini yaptı.

'Muhalefet küfürlü konuşuyor'muş

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Muhalefet seçmeniyle konuşuyoruz, selamlaşıyoruz. Seçime gidiyoruz, düşman değiliz. Her zaman birbirimize sevgi saygı duyuyoruz AK Parti'nin oy oranı şu anda yüzde 40'ın üstünde. Bence muhalefetin üslubu çok sert. Mitinglerde küfürlü konuşuyorlar.

Şimdi seçim dönemindeyiz. Seçimden sonra Cumhurbaşkanımız hangi görevi verirse onu yapacağız.

Dünya zor bir süreçten geçiyor. Dünyada güçlü ve istikrarlı bir liderin önemi anlaşıldı. Bunu gördüler. Erdoğan'a yüklendikçe ters tepiyor. Bu seçim döneminde eskisi kadar müdahale yok. Ama yine de bunlar kendilerini tutamıyorlar. Onlar Türkiye'yi dizayn edemez."