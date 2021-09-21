'Çatlak büyüyor... Milletvekilleri artık cumhurbaşkanına hatta bakanlara dahi ulaşamıyor'

CHP PM Üyesi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, AKP içinde yaşanan tartışmalara dair açıklamalarda bulundu.

“AKP’deki çatlak her geçen gün büyüyor" diyen Karasu, “Son dönemdeki gerilimler, ekonomideki kötü gidiş arttıkça çatlak büyüyor. İktidar, Erdoğan ve Saray’daki birkaç kişiye sıkışmış durumda” iddiasında bulundu.

Milletvekillerinin artık cumhurbaşkanına hatta bakanlara dahi ulaşamadığını dile getiren Karasu, “İktidar vekilleri seçim bölgelerinden gelen talepleri, bırakın cumhurbaşkanına ilgili bakanlara bile aktaramıyor. Es kaza aktarsalar da bir çözüm bulunmuyor. İktidar partisinin meclis grubuyla bakanlar ve saray arasında artık bir duvar var” şeklinde konuştu.

Seçim dönemi yaklaştıkça söz konusu gerilimin daha da artacağını söyleyen Karasu, “İktidar vekilleri seçim bölgelerinde artık yalnız gezemiyor. Yanlarına ya Kaymakamı ya da Vali’yi alıyorlar. Seçim kampanyası başladığında sahada olanlar, vatandaşların sorunları karşısında sesiz kaldıkça gerilim artacak. Çünkü vatandaşın sorunlarını çözecekleri mekanizma artık çalışmıyor” dedi.

Gazeteci Barış Pehlivan’ın geçtiğimiz günlerde köşesine taşıdığı “Bürokrasi tedirgin, herkes yolun sonuna gelindiği kanaatinde, kimse risk almak istemiyor” iddiasını da hatırlatan Karasu, “Yıllardır devlet kurumlarına türlü usulsüzlüklerle yerleştirdikleri bürokratlar da yolun sonunun geldiğinin farkında. Ortadaki iddialar vahim. ‘Kendilerini güvende tutacak belgelerin fotokopisini çeken bürokratlar’ tanımı artık bir dönemin sonunun geldiğini kanıtlıyor. Seçimin yaklaştığı her gün gemiyi daha fazlalarının terk ettiğine şahit olacağız” iddiasında bulundu.

“Son anketler gösteriyor ki AKP yüzde 30’un altına indi” diyen Karasu, “24 Haziran 2018’den bu yana iktidarın dikiş tutturduğu bir aralık yok" dedi.