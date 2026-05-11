'Casusluk' davası başladı: Hüseyin Gün 'FETÖ ile mücadele ettim, Fuat Oktay tam yetki verdi' dedi

“Casusluk” suçlamasıyla geçen yıl tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için ifade veren Hüseyin Gün’ün iddiaları üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla dava açıldı.

Davanın ilk duruşması bugün Silivri'de İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince görülüyor. Duruşmada, İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün savunma yapacak.

Davayı takip etmek üzere salonda tutukluların aile yakınları, çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve basın mensubu bulunuyor.

Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasıyla birlikte kayyım atanan TELE 1 çalışanları da davayı takip etmek için Silivri’de.

Hüseyin Gün savunmasında özetle, 15 Temmuz’dan sonra “devleti adına” yurtdışında görev yaptığını, dönemin Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay tarafından şirketlerine “Türk devleti adına tam yetki” verildiğini söyledi. Yanardağ ile ilgili "Merhum annemim yadigarı olarak gördüğüm, jön Türk olarak gördüğüm birisi. Kitaplarını okurum. Burada ben sadece bağış yaptım. Bu para TELE 1’n elektrik faturasını bile ödeyemez" ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nu yalnızca bir kez gördüğünü, İBB ile ticari ilişki kurulmadığını söyleyen Gün, savunmasının ardından “çıkar amaçlı suç örgütü mensubu musunuz?” sorusunu yanıtsız bıraktı.

Saat 13.15'te duruşmaya 1 saatlik ara verildi.

Yanardağ: Emperyalizmin işbirlikçileri yurtseverleri casuslukla suçluyor

Duruşma öncesinde Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu alkışlarla salona girdi. Seyircilerle selamlaşan Yanardağ, "Amerikancı bir iktidar var. Emperyalizmin işbirlikçileri yurtseverleri casuslukla suçluyor" dedi. Ekrem İmamoğlu da salona alkışlarla geldi. İzleyicileri selamlayarak yerine oturdu. Etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren Hüseyin Gün de salona girdi. Duruşma yaklaşık 50 dakikalık bir gecikmeyle başladı. Davada önce Hüseyin Gün, ardından Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan savunma yapacak.

soL, davanın gözden kaçan boyutlarını inceledi. En önemli noktalardan biri, "Kara Hücre" denilen istihbarat yapılanmasına dair ortaya konulanlar, Savcılığın niyeti ve iddianamenin zayıf karnını gözler önüne mi seriyor?

Hüseyin Gün: Türkiye'nin güvenliğini riske atacak veri temin etmedim, casus değilim

Duruşma Hüseyin Gün'ün savunmasıyla başladı. BirGün'de yer alan habere göre etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade veren Hüseyin Gün sözlerine "Kendimden eminim casus değilim" diyerek başladı. Hakim 5 günlük duruşma planı olduğunu ve bu 5 günde savunmaları tamamlamayı düşündüklerini söyledi.

Gün savunmasına şöyle başladı:

"Ben 313 gündür bu günü bekliyorum. Muhbir Ümit Deniz Alaçam tarafından 112’ye yapılan ihbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini casusuluk amacıyla temin etmek' suçlamasıyla hakkımda yakalama kararı çıkardı. Ben bu sırada bundan habersiz bir şekilde ülkemizde yapay zekâ fabrikası kurmak üzere Amerika’dan döndüğümde yakalandım.

Bütün cihazlarımı emniyet görevlilerine ben verdim. Çünkü ben casus değilim. Bütün bunlar sonucunda casusluktan tutuklandım. İddianamede Sayın İmamoğlu ve rahmetli annem ile fotoğrafları ve birkaç mesajlaşma bulunuyor. 25 Ekim 2025 tarihinde başlanan ifadem 26 Ekim sabah 10’a kadar devam etti. İBB ana davası kapsamında da yargılanmaktayım. Hakkımdaki iddialar mesnetsiz ve gerçek dışıdır. Ben hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini riske atacak verileri temin etmedim. Böyle verileri temin etmemem bir yana kimseyle de böyle bir şey paylaşmadım.

Ben uzun senelerdir farklı ülkelerde iş yapmış bir iş insanıyım. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye Cumhuriyeti adına yurt dışında önemli görevlerde bulundum. Bu nedenle casusluk anlamında bir faaliyetim olmadığını da tespit edebilirsiniz.”

‘FETÖ ile mücadele ettim, Fuat Oktay tarafından Türk devleti tarafından tam yetki verildiği açıktır’

Hüseyin Gün savunmasına şöyle devam etti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına üstlendiğim görev ve sorumluluklara atıfta bulunarak, iddianamede yer aldığı şekliyle yurtdışında istihbarat görevlileri ve önemli kişilerle görüşmem hayatın doğal akışına uygundur. Lordlar kamarasını Türkiye'den değerli devlet büyüklerine açtım. Egemen Bağış, Kürşat Tüzmen, İbrahim Kalın gibi isimler vardı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadele için devletim adına görev yaptım. Firari FETÖ'cülerin açık kimliklerini, adreslerini, malvarlıklarını tespit ederek yoğun destek verdim.

Telefonumda da yetki belgesinin Ekim 2016'dan 1 Mayıs 2017'ye kadar, dönemin başbakanlık müsteşarı ve sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından, Türk devleti tarafından tam yetki verildiği açıktır. Devlet sırrı olduğu belirtilen 'kara hücre' adlı raporları, FETÖ ile ilgili bilgileri bizzat ben hazırladım. Devletin resmi makamlarına iletilmesini sağladım.

İddianamenin eklerinde 'kodlamalar' başlıklı yazışmalar da FETÖ ile mücadelede proje yöneticisi olduğum belirtilmiştir. İlk defa bana ifademde sorulduğunda 'devlet sırrını ifşa etmemek için ticari faaliyet' dedim. Ama iddianamede görünce şok oldum.

'İmamoğlu'nu ikinci kez burada görüyorum'

Kendini Jön Türk olarak gören, katıksız Atatürkçü biri olduğumu ve iddiaların mesnetsiz olduğunu sizlere kanıtlıyorum. Hiçbir karşılık beklemeden vatanıma hizmet etmek için, hain FETÖ'ye karşı yürütülen mücadele kapsamında hazırladığım belgelerin, sözde casusluk suçunun delili olarak gösterilmesi son derece mesnetsizdir. Böyle bir şey olamaz.

Ekrem İmamoğlu'nu hayatımda sadece bir defa gördüm. Bugün ikinci kez görüyorum. Necati Özkan ile İBB seçimleri YSK tarafından iptal edildikten sonra, yaptırdığım sosyal medya analizi ve bir adet sunum dışında hiçbir görüşmem olmamıştır. Bir geçmiş olsun mesajı gönderdim. Bunun dışında yedi yıldır Necati Özkan ile hiçbir irtibatım olmadı."

Gün’e Merdan Yanardağ sorusu: ‘Bağış yapmak nasıl casusluk oluyor onu ben anlamadım’

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun aktardığına göre Mahkeme Heyeti Başkanı, Hüseyin Gün'e "Merdan Yanardağ ile irtibatınız nedir?" diye sordu:

"Merhum manevi annemin yadigarı olarak gördüğüm, Jöntürk olarak bildiğim kitaplarını okuduğum bir gazeteci. Tele1 seyircisi olarak destek verdim, bir kanalın dönmesi 1000-2000 dolar ile olacak şeyler değil. Bağış yapmak nasıl casusluk oluyor onu ben anlamadım. Benim bildiğim Merdan Yanardağ asla yönlendirme ile kalemini oynatmaz. Aramızdaki yazışma Kılıçdaroğlu programı hakkında) ne bir yönlendirme ne bir affınıza sığınarak komut verme asla söz konusu değil olamaz. Jön Türk felsefesiyle destek verdim ama casusluk olarak değil."

Hüseyin Gün: ‘Fuat Avni’yi ortak olduğum şirket buldu

Gün, ‘Fuat Avni’ isimli Fethullahçı hesabın gerçek kimliğini ortak olduğu şirketin bulduğunu ancak devlete raporu iletmesine rağmen ortadan kaybolduğunu dile getirdi:

“İddianamede 2012’de FETÖ mensubu Mustafa Özcan’la görüştüğüm yer alıyor. Benden Afrika’da yapılacak okul için maddi yardım istedi, kabul etmedim. Kaldı ki 2012 yılında FETÖ’nün varlığı tespit edilememişti. Devletimizin üst düzey yetkilileri Mustafa Özcan ve Fetullah Gülen ile görüşüyordu. 2014’te Fuat Avni hesabının başındaki kişi, benim ortak olduğum teknik şirket tarafından bulundu. Bunu devletime ilettim ama rapor ortadan kayboldu. FETÖ o yıllarda devlet içinde aktifti.”

‘Milli İstihbarat Teşkilatımızın casusluğa karşı koyma birimi beni bulamamış, hiç haberi yokmuş da biri 112'yi arayıp casusu yakalatmış’

T24’ten Can Öztürk’ün duruşmadan aktardığı bir diğer kısımdaysa Gün, Seher Alaçam’ın oğlu Ümit Deniz Alaçam’ın uyuşturucu, kumar ve yasadışı bahis müptelası olduğunu, geçmişte öz annesi tarafından bu nedenle defalarca terapi merkezlerinde tedavi görmesinin sağlandığını belirtti. Hüseyin Gün, Ümit Deniz Alaçam’ın GBT kayıtlarının dosyaya eklenmesini talep etti. Annesinin vefatından 3 yıl sonra 112’yi arayarak düzmece delillere dayalı suç ihbarında bulunmasının aralarındaki husumetten kaynaklandığını öne sürdü ve şunları söyledi:

“Beni 20-25 yıldır tanıyan bir insan var. Bu süre zarfı içinde devletimizin güzide kurumlarından biri ve bence başında gelen Milli İstihbarat Teşkilatımızın casusluğa karşı koyma birimi beni bulamamış, hiç haberi yokmuş da biri 112'yi arayıp casusu yakalatmış!”

Necati Özkan’dan Hüseyin Gün’e sorular

Necati Özkan: En absürt davalardan biri. Sizinle 10 Haziran 2019 günü mesajlaşmışız. Sonra da 11 Haziran’da sizinle ve manevi annenizle buluşuyoruz. Daha önce temasımız oldu mu?

Hüseyin Gün: Hayır olmadı.

Necati Özkan: Size herhangi bir veri verdim mi?

Hüseyin Gün: Hayır vermediniz.

Necati Özkan: İBB ile ilgili herhangi bir çalışanla alakalı e-mail ve şifre verdim mi size?

Hüseyin Gün: Hayır.

Necati Özkan: Seçimlerle ilgili manipülasyon yapmanıza ilişkin talimatım oldu mu?

Hüseyin Gün: Hayır.

Necati Özkan: 'Bana bir sosyal medya analizi yapıp, rapor gönderin' diye talepte bulundum mu?

Hüseyin Gün: Manevi annemin ricası üzerine gönüllü olarak ufak bir çalışma oldu.

Necati Özkan: Eylem 13’te İstanbul Senin ve İBB Hanem konuları geçiyor. Sizin bu uygulamalarda bir dahiliniz var mı?

Hüseyin Gün: Hayır hiçbir alakam yok.

Necati Özkan: Siz İBB çıkar amaçlı suç örgütünün yöneticisi olarak görünüyorsunuz? benim yöneticim misiniz? Bana talimat verdiniz mi?

Hüseyin Gün: Ben burada susma hakkımı kullanıyorum

(Gazeteci Hilmi Hacaloğlu)

Hüseyin Gün 'örgüt üyesi misiniz' sorusuna yanıt vermedi

BirGün muhabiri Kayhan Ayhan'ın aktardığına göre, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir, Hüseyin Gün'e, "Etkin pişmanlıktan yararlanmayı siz mi talep ettiniz?" diye sordu. Gün de "Hatırlamıyorum" cevabını verdi. Fehmi Demir, "Suç örgütü yöneticiliğiniz var mı?" diye sordu. Hüseyin Gün "Örgüt üyesi misiniz" sorusuna uzun süre cevap veremedi.

Hakim araya girdi "Örgüt üyesi misin değil misin?" diye sordu ancak yine cevap gelmedi. Hasan Fehmi Demir, "Hüseyin bey akıllı bir adam hayır dese etkin pişmanlıktan yararlanamayacak" ifadelerini kullandı.

Saat 13.15'te duruşmaya 1 saatlik ara verildi.