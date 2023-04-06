Çarşı Davası bir kez daha ertelendi

Gezi Direnişi olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4 tutuksuz sanık ile sanık avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dönemin Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne yönelik gerçekleştirilen eylemlere ilişkin kamera ve görüntü kayıtlarına ilişkin Adli Tıp Kurumu inceleme raporunun henüz hazırlanmadığını bildirdi.

Bunun üzerine söz alan sanıklar ve avukatları, rapor hazırlandıktan sonra beyanda bulunacaklarını söylediler. Mahkeme heyeti, dosyaya giren görüntülerine ilişkin raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı 7 Eylül'e erteledi.

Davanın geçmişi

Gezi Direnişi'ne ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlamasıyla verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Bozma ilamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Gezi eylemlerine ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, dosyaların birleştirilerek karar verilmesi istenmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 35 sanıkla ilgili yaptığı yargılamada, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uymuştu.

"15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi eylemlerine" ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 17 sanığın yargılamasını yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Çarşı mensuplarının da aralarında bulunduğu 35 sanıklı davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazarak, yargılama konusu eylemler açısından hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle dava dosyalarının birleştirilmesine ilişkin görüş sormuştu.

Bu mahkemenin birleştirme konusunda muvafakat vermesinin ardından dava dosyaları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

Davanın 21 Şubat'ta yapılan duruşmasında, mahkeme heyeti, dosyada tutuklu sanık kalmamasını, tüm sanıkların savunmalarının alınmış olmasını ve Yargıtay ilamında araştırılması istenen hususların henüz tamamlanmamış olmasını dikkate alarak 35 sanık yönünden ayrılma kararı vermişti. (AA)