Cari açıkta beklentiler aşıldı, 18 aylık seri bozulmadı

Cari işlemler hesabı nisanda 5 milyar 404 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 480 milyon dolarlık açık oluştu. Böylece yılın ilk 4 ayında cari açık 29 milyar 726 milyon dolara ulaştı. Ulaşılan tutar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, tanımlı dış ticaret açığı nisanda 7 milyar 16 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 915 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 198 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 292 milyon dolar ve 11 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,47 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.