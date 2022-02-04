Canlı bomba listesindeki IŞİD'li kadına ceza çıkmadı

IŞİD'in Türkiye yapılanması içerisinde yer alan örgüt yöneticilerinin Suriye'de yıllarca kalan eşleri hakkında Türkiye'ye döndükten sonra yapılan yargılamalarda "ceza verilmesine yer olmadığı" yönünde kararlar çıktı. Bu kapsamda IŞİD'in "Türkiye emiri" olduğu öne sürülen İlhami Balı'nın eşi H.B.'nin de aralarında bulunduğu 6 kadınla ilgili davada ceza verilmemesine hükmedildi.

Deutsche Welle Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, bir dönem örgütün Türkiye sorumluluğunu yapan Mustafa Dokumacı'nın eşi olan ve emniyetin "canlı bomba" listesinde bulunan Azerbaycan vatandaşı Ulkar M., 9 Ekim 2021'de teslim olduktan 1 ay 20 gün sonra yapılan yargılamada ceza almadı ve tahliye edildi. Yine Suriye'de bir dönem emirlik yapan ve ailece örgüte katılan "Gar katliamı" davasının firari sanığı Ahmet Güneş'in eşi "Umeyme" kod adlı E.G. hakkında da "gönüllü teslim olduğu" gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi.

Suriye'de dini ve örgütsel eğitimler aldılar

IŞİD'in Türkiye yapılanmasında yer alan ve 2014'ten itibaren Suriye'ye giderek örgüte katılan başta İlhami Balı ve Mustafa Dokumacı olmak üzere örgütün kilit isimleri, bir süre sonra yanlarına eşi ve çocuklarını da almıştı. IŞİD'e katılan söz konusu kadınlar, Suriye'de dini ve örgütsel eğitim aldı. Örgütün Suriye'deki topraklarını kaybederek dağılmasının ardından IŞİD'li kadınlar Türkiye'ye dönmeye başladı. Suriye sınırında veya Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bölgesinde gözaltına alınan IŞİD bağlantılı bu kadınlar, "eşlerinin baskısı ve tehdidiyle, çocuklarını götüreceği korkusuyla Suriye'ye gitmek zorunda kaldıkları" yönünde benzer ifadeler verdi.

Bu şekilde Türkiye'ye dönen İlhami Balı'nın eşi H.B., Mustafa Dokumacı'nın eşi Ulkar M., Ahmet Güneş'in eşi E.G., Kasım Dere'nin eşi S.D., Deniz Büyükçelebi'nin eşi Ş.B., Mehmet Taşar'ın eşi D.T., Ersel Ocak'ın "imam nikahlı eşi" Ayşenur İ., Mahmut Gazi Dündar'ın eşi M.D. güvenlik kuvvetlerine teslim oldu. "Etkin pişmanlık hükümlerinden" yararlanan bu isimler, bir süre sonra serbest bırakıldılar. Muhammet Zana Alkan'ın eşi B.Ş. hakkında da ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Döndüğü tespit edilen 9 kadından 6'sı böylelikle ceza almadı.

Yargıtay 'sempatizan' deyip beraat ettirdi

H.B.'ye, Kilis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018'de örgüt üyeliğinden önce 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi 2019'da bu kararı yapılan itirazı reddetti. İtiraz üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, aynı yıl kararı bozarak, "örgütle ilişkisi sempati düzeyinde kaldığı" gerekçesiyle H.B.'nin beraatine karar verilmesini istedi. Bunun üzerine yerel mahkeme, daha sonra sanığın beraatine karar verdi.

D.T. ve A.İ. hakkında da yargılandıkları davada itirafçı olduğu gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.