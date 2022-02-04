Kobani'den Biden'a teşekkür: Güçlü ortaklığımızla IŞİD’i kalbinden vurduk

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Kobani, IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin, kendilerinin de destek verdiği ABD operasyonunda öldürülmesine ilişkin, “Güçlü ortaklığımızla IŞİD’i bir kez daha kalbinden vurduk” dedi.

Kobani sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “IŞİD lideri Kureyşi'yi ortadan kaldıran son İdlib saldırısı için devam eden destekleri için Amerikan halkına ve Biden’a teşekkür ederiz. Güçlü ortaklığımızla IŞİD’i bir kez daha kalbinden vurduk. IŞİD’in Heseke saldırısında şehit düşen 121 kişi nur içinde yatsın” ifadesini kullandı.

ABD özel kuvvetleri önceki gece İdlib'in Atme köyü yakınlarındaki bir eve operasyon düzenlemiş, ABD Başkanı Joe Biden, operasyonda IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürdüğünü açıklamıştı.