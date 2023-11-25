Çankırı'da bir erkek evli olduğu kadını öldürdü

Çankırı'da, evli olduğu kadını bıçaklayarak katleden Yakup G. gözaltına alındı.

Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi Yakup G. ile Kezban G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olay sırasında Yakup G. kadını bıçakladı.

Çocukların çığlıklarını duyan komşular tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Yakup G., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı kadın hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi için morga kaldırıldı. (AA)