Çankaya'nın seçmen sayısı 58 ili geride bıraktı

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak.

DHA'nın haberine göre, Türkiye'de seçmen sayısı en yüksek ilçe, 716 bin 728 kişi ile Ankara'nın Çankaya ilçesi oldu. Çankaya, seçmen sayısı ile 58 ili geride bıraktı.

En yüksek seçmen sayısına sahip ikinci ilçe ise Ankara'nın Keçiören ilçesi. Keçiören, 693 bin 495 kişi ile 57 ilin seçmen sayısını geçti. En çok seçmene sahip üçüncü ilçe, 665 bin 635 kişi ile Bursa'nın Osmangazi ilçesi. Osmangazi, seçmen sayısı ile 56 ili geride bıraktı. Dördüncü sırada 643 bin 14 seçmen ile İstanbul'un Esenyurt ilçesi, beşinci sırada ise 602 bin 397 seçmen ile Gaziantep'in Şahinbey ilçesi yer aldı.

973 ilçe arasında en düşük seçmen sayısına sahip ilçe ise 1508 kişi ile Konya'nın Yalıhüyük ilçesi oldu.