Çankaya Belediyesi işçilerinin çağrısı var: Geçinemiyoruz!

Günlerdir sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan Çankaya Belediyesi çalışanları "Geçinemiyoruz" başlıklı bir açıklama yayınladı. Yıllardır tüm kazanımlarının ellerinden alındığını, Ankara'da artan konut fiyatlarını dahi karşılayamayacak ücretlerle çalıştırıldıklarının dile getiren işçiler, açıklamada belediye yönetimine seslendi.

Belde AŞ, İmar AŞ, Çanpaş ve kadrolu işçilerin imzasını taşıyan açıklamada, "Üretenler biziz ve insan onuruna yaraşır ücret istiyoruz" vurgusu yapıldı. Ayrıca belediye işçileri kendilerine, memura verilen zam oranlarının dahi verilmediği, "eşit işe eşit ücret ilkesinin yok sayıldığını ve çalışanlar arasında gelir eşitsizliğiyle iş barışının bozulduğunu" dile getirdi.

İşçiler belediye yönetimine "Çankaya Belediyesi 2022 yılında 256 milyon bütçe fazlası verdi ancak işçiye yaşamını sürdürebileceği bir maaş dahi ödenmiyor" diyerek seslendi.

'Her geçen gün biraz daha yoksullaşıyoruz'

Açlık sınırındaki ücretleri soL'a değerlendiren bir Çankaya Belediyesi işçisi şunları söyledi:

"Bir tarafta kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan Çankaya Belediyesi yönetimi, diğer tarafta ise devrimci mirası sürdürdüğü iddiasında olan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası. Bizler de arada kalarak sefalet ücretleriyle yaşamaya çalışan ve her geçen gün biraz daha yoksullaşan belediye işçileriyiz. Hak kayıplarımız yıllardır sürdü.

Bugün geldiğimiz noktada ücretlerimiz açlık sınırında. Bir de üstüne yılın ikinci yarısında, temmuz ayında zam alamıyoruz, toplu iş sözleşmemize eklenmediği gerekçesiyle. Ocak ayına kadar bu ücretlerle idare etmemiz isteniyor. Artan korkunç hayat pahalılığı karşısında bu mümkün değil. Bizden imkansızı istiyorlar!

2022 yılı bütçesi 250 milyon TL fazla veren Çankaya Belediyesi, işçilerine asgari ücret ve biraz üzerinde maaşlarla yaşamayı reva görüyor.

Ev kiralarımızın, ulaşım giderlerimizin ve gıda enflasyonunun astronomik rakamlara ulaştığı bir dönemde, bu sefaleti asla kabul etmeyeceğiz. Çünkü geçinemiyoruz"