Ankara'da Çankaya Belediyesi işçileri yıllardır tüm kazanımlarının ellerinden alındığını, kiralarını dahi karşılayamayacak ücretlerle çalıştırıldıklarını açıkladı.
'Geçinemiyoruz' diyen Çankaya Belediyesi işçileri iş bırakma kararı aldı. Belediye işçileri, Perşembe günü saat 12.15’te belediye bina avlusunda toplanmaya çağırıyor.
Patronların Ensesindeyiz Belediye Emekçileri Ağı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkını arayan belediye işçilerinin yanındayız. Mücadele eden işçiler kazanacak!" denildi.
🚩Çankaya Belediyesi işçileri açlık sınırındaki ücretlere karşı iş bıraktı. Belediye işçileri, Perşembe günü saat 12.15’te belediye bina avlusunda toplanmaya çağırıyor.— PE Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı (@pebelediye) August 9, 2023
🚩Hakkını arayan belediye işçilerinin yanındayız. Mücadele eden işçiler kazanacak! pic.twitter.com/IV3vVDSLtN