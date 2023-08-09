Çankaya Belediyesi işçileri açlık sınırındaki ücretlere karşı iş bıraktı

Ankara'da Çankaya Belediyesi işçileri açlık sınırındaki ücretlere karşı iş bırakma kararı aldı. İşçiler Perşembe gününe çağrı yaptı.

Haber Merkezi

Ankara'da Çankaya Belediyesi işçileri yıllardır tüm kazanımlarının ellerinden alındığını, kiralarını dahi karşılayamayacak ücretlerle çalıştırıldıklarını açıkladı.

'Geçinemiyoruz' diyen Çankaya Belediyesi işçileri iş bırakma kararı aldı. Belediye işçileri, Perşembe günü saat 12.15’te belediye bina avlusunda toplanmaya çağırıyor.

Patronların Ensesindeyiz Belediye Emekçileri Ağı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkını arayan belediye işçilerinin yanındayız. Mücadele eden işçiler kazanacak!" denildi.

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