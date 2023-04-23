Canan Kaftancıoğlu: İstanbul'da işlem tamam

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün sandık görevlilerinin seçim kurullarına tesliminin son günü olduğunu belirtti.

"İstanbul’da işlem tamam" diyen Kaftancıoğlu şöyle devam etti:

"Ve iki yıldır ve son iki haftadır ve bayram seyran demeden son iki gündür ve şu anda çalışan bütün il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımızın vefakar örgüt emekçilerimizin ellerine, emeklerine sağlık!

Sayenizde kazanacağız ve başarının mimarı yine sizler olacaksınız!"