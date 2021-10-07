Canan Kaftancıoğlu hakkında iddianame hazırlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği iddia edilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

DHA'da yer alan habere göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame kabul edilirse Kaftancıoğlu hakim karşısına çıkacak.

Kaftancoğlu hakkında, Altun'un evinin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş tarafından fotoğraflandığı iddiasıyla ilgili sosyal medya hesabından "Yine gidecektir" şeklinde paylaşım yaptığı gerekçesiyle "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.