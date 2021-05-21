Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş tarafından fotoğraflandığı iddiasıyla ilgili sosyal medya hesabından "Yine gidecektir" şeklinde paylaşım yaptığı gerekçesiyle "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

DHA'nın haberine göre, Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Kaftancıoğlu katılmazken avukatı Lahika Karaduman yer aldı. Duruşmada Altun'un avukatı Abdulmelik Yavaşçı da hazır bulundu.

Avukat Abdulmelik Yavaşçı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek "Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Suat Özçağdaş hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açılmış olup derdesttir. Dava dosyamızın bu dosyayla birleştirilmesini talep ediyoruz. Sanığın dosya içerisindeki beyanlar ve delillere göre suç işlediği sabittir, cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Sanık avukatı Karaduman ise "Müvekkilimi gelecek celse hazır edeceğiz, müvekkilim görevi sebebiyle mazeretlidir" dedi.

Zorla getirme kararı

Ara kararını açıklayan mahkeme Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi. Anadolu Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın örneğinin istenmesine ve dosyaların birleştirilmesi hususunda mahkemeye sorulmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Fahrettin Altun'un kiraladığı arazinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilmiş, Altun’un evinin fotoğraflarını çekerken koruma polisleri tarafından tespit edildiği öne sürülen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş'ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’un evinin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın talimatıyla ifadesi alınmıştı. Özçağdaş “İnşaat var mı yok mu" diye fotoğraf çektim” demişti.

Öte yandan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da twitter hesabından bir açıklama yaparak, Özçağdaş’a destekte bulunmuştu. Bunun üzerine Fahrettin Altun’un avukatının Kaftancıoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme, suça teşvik” iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlatmıştı.

Altun'un kaçak eklemeler yaptığı için İBB tarafından müdahale edilen eviyle ilgili yapılan haberlere de erişim engellemesi getirilmişti.