Canan Kaftancıoğlu beraat etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'SaBıKa Holding Broşürü'yle ilgili paylaşımı nedeniyle, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Halktv'de yer alan habere göre, adliye çıkışında konuşan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu memlekette sabah akşam, yatıp kalkıp halka vatandaşa hakaret edenler yine sabah akşam yatıyorlar ve kalkıyorlar bizlerin hakaret ettiğine dair davalar açıyorlar. Bizi mahkemelere getirmek zorunda bırakıyorlar. CHP olarak bizler, CHP İstanbul İl Başkanı olarak ben hiç kimseye hakaret etmeyiz. Hakaret bizim hem insani hem de parti kültürümüzde yoktur ancak CHP olarak bizler hakikati ve gerçeği söylemek durumda ve zorundayız. Bugünde yargı, siyaset, rüşvet ilişkisinin anlatıldığı bu halkın paralarının nasıl peşkeş çekildiğini halka anlatmak için yaptığımız parti çalışmasından ötürü -dikkatini çekiyorum içinde ne hakaret var- parti çalışmasından ötürü sabah akşam halka hakaret edenler tarafından dava açıldı. Bugünkü davada beraatle sonuçlandı. Hepinize teşekkür ediyorum. "