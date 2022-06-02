Erdoğan'ın çok şey anlatan ataması: Akın Gürlek...

AKP iktidarında yargının durumunu en iyi özetleyen kararlardan biri bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yargının siyasi davalarda talimatla çalıştığının son dönemdeki örnek isimlerden biri olarak gösterilen ve sürekli tartışma konusu olan Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atandı.
Gürlek'in bu yükselişi hem kimdir sorusunu akıllara getirdi, hem de baktığı davaları...
O davaların hepsi ona emanet edildi
Akın Gürlek, son dönemdeki birçok siyasi davanın sembol ismi oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gürlek'e ilişkin "Adaleti katleden adamın adı Akın Gürlek’tir, yeni Zekeriya Öz’dür" demişti.
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Gürlek'in İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı olduğu sırada verdiği bir karar sonrasında gelmişti.
Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına karşın milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılama talebini reddeden Gürlek, talimatla karar aldığı yönünde eleştirilere konu olmuştu.
Ancak Gürlek'in gündem olduğu tek dava bu değil. İşte o davalardan sadece küçük bir bölümü:
- İçişleri Bakanı Soylu’nun İBB çalışanlarına yönelik 'özel teftiş' başlatmasına dayanak yaptığı Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) iddianamesi kabul edilirken, bu iddianameyi kabul eden isim yine Akın Gürlek olmuştu. Gürlek bu davayla iktidarın İmamoğlu operasyonunda rol almıştı.
- Gürlek, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında da hapis cezası kararı vermişti. Demirtaş'ın avukatı Gürlek'e ilişkin yaptığı konuşmada, "Müvekkilimiz Selahattin Demirtaş hakkında açılan tüm propaganda davaları, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde süren ana davası ile birleştirildiği halde, 17 Mart 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Newroz kutlamasındaki konuşması sebebiyle yargılandığı bir dava ısrarla ayrı yürütüldü. ’İhtiyaç hasıl olduğunda’ hemen ceza kararı verilebilecek ve böylece Demirtaş'ı hükümlü kılacak olan bu dava, çeşitli siyasi davalarda verdiği ceza kararlarıyla bilinen Akın Gürlek’in başkanı olduğu İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine verildi" demişti.
- Akın Gürlek, ÇHD davasında da rol almış, iktidarın hukukçuları hedef alan operasyonuda verilen kararlara imza atmıştı.
- Sözcü gazetesine açılan davada da yine aynı isim vardı. O davada gazetenin sahibi Burak Akbay'ın "Silahlı terör örgütünü yönetme" ve "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16,5 yıldan 30 yıla kadar hapsi istenirken; gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu ile eski İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli'nin ise "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri talep edilmişti.
- Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle hapis cezası veren mahkemenin başkanı da yine aynı isim olmuştu.