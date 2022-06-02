Erdoğan'ın çok şey anlatan ataması: Akın Gürlek...

AKP iktidarında yargının durumunu en iyi özetleyen kararlardan biri bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yargının siyasi davalarda talimatla çalıştığının son dönemdeki örnek isimlerden biri olarak gösterilen ve sürekli tartışma konusu olan Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Gürlek'in bu yükselişi hem kimdir sorusunu akıllara getirdi, hem de baktığı davaları...

O davaların hepsi ona emanet edildi

Akın Gürlek, son dönemdeki birçok siyasi davanın sembol ismi oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gürlek'e ilişkin "Adaleti katleden adamın adı Akın Gürlek’tir, yeni Zekeriya Öz’dür" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Gürlek'in İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı olduğu sırada verdiği bir karar sonrasında gelmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına karşın milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılama talebini reddeden Gürlek, talimatla karar aldığı yönünde eleştirilere konu olmuştu.

Ancak Gürlek'in gündem olduğu tek dava bu değil. İşte o davalardan sadece küçük bir bölümü: