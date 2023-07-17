Çanakkale'de yangın sürüyor: Tarım arazileri yandı, 1 köy boşaltıldı

Çanakkale’nin Lapseki yönündeki merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında başlayan yangınla mücadele sürüyor. Dün öğleden sonra örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sirayet eden yangın, tarımsal alanları ve bu alanlardaki üretimi tehdit ediyor.

Gazete Duvar'dan Seçkin Sağlam'ın haberine göre, yangın, dün boğazın öte yakasındaki Gelibolu ve Eceabat ilçeleri ile Kilitbahir gibi Gelibolu Yarımadası’ndaki Çanakkale’ye bakan köylerden de görüldü. Yangın rüzgarın da etkisiyle duman tüm Çanakkale’nin üzerini kapladı. Yangın, Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek, Yapıldak ve Kemel köylerini de tehdit ederken, Kemel köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Hasat döneminde olan köylerin tarımsal alanları ise zarar gördü. Çok sayıda arpa ve buğday ekili alanların yangından zarar gördüğü öğrenildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre, yangına 13 helikopter ve 5 uçak ile havadan, 60 arazöz, 19 su ikmal aracı, dozerler ve çok sayıda destek ekibiyle karadan müdahale devam ediyor. Yangın bölgesinde Balıkesir/Sındırgı, Bolu/Mengin, Kırklareli, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Edirne gibi birçok ilden araçların katıldığı görüldü.

14 kişi dumandan etkilendi

Çanakkale Valiliği, dün (16 Temmuz) akşam 22:00 civarında yayınladığı mesaj ile yangından etkilenen köylerden Kemel köyünün tedbiren boşaltılmasını istedi. Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınına havadan karadan müdahalenin devam ettiği belirtilerek, “Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınına, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir” denildi.

Yetkililer, bölgede jandarma, Kızılay ve AFAD gibi ekiplerin hazır bulunduğunu, yangın neden ile 14 kişinin dumandan etkilenme şikayetiyle ayakta hastanelere müracaat etiği, 2 kişinin ise tedavisinin dumandan etkilenme dolayısıyla hastanede devam ettiğini belirttiler.