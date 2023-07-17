Adalet Bakanı Tunç'tan orman yangınlarına ilişkin açıklama: 7 şüpheli tespit edildi

Bakan Tunç, 'Yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir' dedi.

Haber Merkezi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10-17 Temmuz tarihleri arasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili toplam 7 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Tunç, “Fethiye’de 1 ve Milas’ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla’da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen’de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat’ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir” bilgisini paylaştı.

Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"10-17 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya il/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatılmıştır.

Bu kapsamda toplam 7 şüpheli tespit edilmiş, Fethiye’de 1 ve Milas’ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla’da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen’de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat’ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir.

Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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