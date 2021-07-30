Çanakkale Valiliği olası yangınlar nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Yarın başlayacak yasak, 30 Ağustos'a kadar devam edecek.
Valiliğin konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Çanakkale'de ormanlara giriş 1 ay yasaklandı
Çanakkale Valiliği'nce olası yangınlara karşı il genelinde ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yasak 30 Ağustos'a kadar sürecek.
Haber Merkezi
Çanakkale Valiliği olası yangınlar nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Yarın başlayacak yasak, 30 Ağustos'a kadar devam edecek.
Valiliğin konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle: