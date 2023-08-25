Çanakkale'de meydana gelen yangının bilançosu

22 Ağustos Salı günü meydana gelen Çanakkale'deki orman yangınının ilk bilançosu belli oldu. 22 Ağustos tarihinde Çanakkale merkeze bağlı Fevzi Çakmak Köyü'nde başlayan orman yangını hızla yayılmış ve birçok köyü etkilemişti. Onlarca ekibin ve yangın söndürme aracının katıldığı söndürme mücadelesinin ardından yangın kontrol altına alınırken birçok köy tahliye edildi ve çok sayıda hayvan öldü.

Çanakkale'deki Fevzi Çakmak, Kayadere, Belen, Ulupınar, Yağcılar, Kalabalaklı, Taşlıtarla, Kızılcaören, Aşağıokçular, Çiftlikdere, Elmacık köyleri başta olmak üzere bir çok yerleşim yerinin etkilendiği ve zarar gördüğü orman yangınına hava ve söndürme araçları müdahale etti.

Yangının en çok etkilediği alanların haritası

Yangın nedeniyle 400'e yakın ev boşaltıldı. Bu kapsamda yaklaşık 1500 yurttaş, yangının olduğu alandan farklı alanlara taşınırken bir çok aile yakınlarının veya akrabalarının yanına geçerek yangının sönmesini bekledi.

Toplamda 10'dan fazla köyün tahliye edildiği müdahaleler sırasında bir çok yangın mağduru psikolojik olarak etkilendi ve tedavi sürecine başladı.

Herhangi bir can kaybının olmadığı büyük orman yangınında yaklaşık 100 yurttaş yaralandı ve hastaneye götürüldü. Özellikle yaşanan yangının etkisiyle meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi, yurttaşların en çok tedavi gördüğü başlık oldu. Çevredeki ilçe devlet hastanelerine sevk edilen yurttaşların ise genel olarak durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.

Enerji ve iletişim şirketleri yine sınıfta kaldı

Deprem ve yangın bölgelerinde afetzede yurttaşların ihtiyaçlarına gecikmesiyle eleştirilen iletişim ve enerji şirketleri Çanakkale'deki orman yangınında da sınıfta kaldı.

Yaklaşık 40 köyün elektrik kesintisi yaşadığı yangın sürecinde yetkililer kesintinin güvenlik amacıyla yaşandığını ifade ederken bir çok yurttaşımız kesintinin teknik nedenlerle yaşandığını ve birçok olumsuzluğa yol açtığını ifade ediyor. Yangında zarar gören iletişim şirketlerine ait vericilerin yerine ise mobil baz istasyonları bölgeye sevk edilse de yurttaşlar yangın sürecinde iletişim kurmak konusunda ciddi zorluklar yaşadıklarını ifade ediyor.

Tarım ve hayvancılık zarar gördü

Yangında zarar gören hayvanlar ve ormanlık alanlar ile ağaçlar da yangının boyutlarını gözler önüne seriyor. Yangında etkilenen köylerin kabaca yarısında yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde yüzlerce hayvanın da öldüğü orta çıktı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanın yanı sıra 100'e yakın arı kovanı yanarken onlarca kanatlı kümes hayvanı da öldü.

Binlerce dönüm ayçiçeği, ceviz, meyve ve zeytin arazisinin de zarar gördüğü yangında onlarca çiftçi mağdur oldu.

Yangında meydana gelen hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve henüz net bir sonucun açıklanması için erken olduğunu ifade eden yurttaşlarımız, yetkililerin köy köy gezerek hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini belirtiyor.