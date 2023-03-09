Çanakkale'de Kadın Dayanışma Komitesi'nden 8 Mart buluşması 

Çanakkale Kadın Dayanışma Komitesi'nin 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlediği etkinlik, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin yaptığı kadın işçi heykellerinin sergilenmesi ve müzik dinletisiyle başladı.

Etkinlik devam ederken, Türkiye Komünist Partisi gönüllüleri de Bizim Gazete satışı ve Yurttaş Sözü imza kampanyası için alandaydılar.

TKP gönüllüsü Hümay Ongan Yurttaş Sözü kampanyasına imza atma çağrısı yaparak, "Dostlar bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Yaşadığımız büyük deprem felaketinin üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. On binlerce yurttaşımızı toprağa verdik, milyonlarca insan yurdundan edildi. Bu deprem felaketi boyunca yaşadıklarımız, ülkemizde insan hayatının ne kadar değersiz olduğunu, bize bir kez daha gösterdi. AKP’nin tüccar aklı hepimizi bu enkazın altında bıraktı, buna izin vermeyeceğiz. Sokaklarında kadın ve erkek, kol kola özgürce yürüyeceğimiz kentleri kuracağız. Biz emekçi kadınlar bu patron düzenine boyun eğmiyoruz, planlı ve devletçi bir ülkeyi biz kuracağız, yurttaş sözü veriyoruz" dedi.

Çanakkale TKP Milletvekili adayı Nevin Aslan ise konuşmasına "Hepimizin Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun" diyerek başladı. Aslan "Kadın erkek eşit biçimde yaşadığımız bir dünya yaratacağız. Çocuklarımızın tarikatlara mahkum edilmediği bir ülke kuracağız. Kadınların nasıl güldüğüne, giyindiğine, kaçta nerede olduklarına karışılmayacak bir memleket yaratacağız, yurttaş sözü veriyoruz" dedi.