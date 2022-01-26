Çanakkale'de eylem: 'Fatura soygununa karşı ayağa kalkıyoruz!'

Limak Uludağ'ın Çanakkale'de elektrik faturalarını hesaplarken gerçekleştirdiği usulsüzlüğe karşı, TKP Çanakkale İl Örgütü ve Çanakkale Kadın Dayanışma Komitesi (KDK) basın açıklaması gerçekleştirdi.

Fatura usulsüzlüklerine karşı itiraz dilekçelerini veren yurttaşlar, itiraz dilekçeleri ile yetinmeyeceklerini, ülkenin dört bir yanında bu büyük soygunla kavga edeceklerini ve soyguncuları ifşa edeceklerini ilan ettiler.

"Ülkemizi seviyoruz. İnsanca yaşanan bir Türkiye istiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı" denilen açıklamada, "Su, elektrik, doğalgaz gibi tüm insanlığa ait olan zenginliklerin birkaç kişinin cebini doldurmasına ‘Dur’ diyoruz" ifadesi kullanıldı. Açıklamada acilen devletleştirme talep edildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Aylardır ağır bir yoksullaşma yaşıyoruz. Ekmeğimizden suyumuza her şey ateş pahası. Doğalgaza, elektriğe, suya arka arkaya gelen zamlarla birlikte yoksulluğumuz daha da derinleşti. Ocak ayından itibaren kullandığınız elektrik %75 zamlı dediler, adını da kademeli elektrik tarifesi koydular.

Biz emekçiler nasıl yapar da Ocak ayında daha az ısınarak, elektriğimizi daha az açarak bu soğukları atlatırız diye hesap yapıyorken bu arkamızda gördüğünüz şirkete, Limak Uludağ’a bu da yetmedi.

'Biz bu düzenin fişini çekeceğiz'

Aralık ayında kullandığımız elektriği de Ocak ayında ilan edilen tarifeye göre hesapladılar. Yaptıkları fahiş zamlar yetmedi, bir de usulsüzlükle kârlarına kâr katmaya çalışıyorlar. Sonra da bize evdeki fişleri çekin diyorlar. Biz bu düzenin fişini çekeceğiz!

2022 Türkiyesi'nde, bizler, karanlıkta ve soğukta yaşama alışmaya çalışıyoruz. Peki neden? Şirketler kârlarını korusunlar diye.

Hükümet eliyle tüm enerji kaynaklarımızı zapt eden Sabancılar, Cengizler, Limaklar, Kolinler ve bu yağmadan beslenen başka patronlar kârlarını koruyacak; bizlere ise tek odada hep birlikte oturarak ısınmayı, kombinin derecesini biraz daha düşürmeyi öğütleyecekler. Yok öyle yağma!

Elektriğe bir gecede %75 zam yaptılar. Üstelik bu zammı da hükümetin büyük fedakarlığı diye sundular. 'Aslında elektriğin fiyatı çok daha pahalılaşmış ama devlet bu zammın tamamını elektrik dağıtım işi yapan özel şirketlere yansıtmamak için devlet kasasından misli ile para akıtmış'.

Hadi oradan!

Söz ettiğimiz AKP hükümeti, geçtiğimiz 20 yılda cumhuriyet tarihi boyunca edindiğimiz tüm kamu mallarını ve kazandığımız kamusal hakları yerli ve yabancı patronların hizmetine sundu. Bu düzen elektrik, su, ısınma, ulaşım, iletişim gibi temel haklarımızı kazanç kapısı diye patronların eline, emekçi halkı karanlığa, susuzluğa, soğuğa teslim etti.

'Soyguncuları ve musallat edenleri ifşa edeceğiz'

Bugün Limak Uludağ’ın Çanakkale’de elektrik faturalarımızı hesaplarken gerçekleştirdiği usulsüzlüğe karşı itiraz dilekçelerimizi vereceğiz. Bununla yetinmeyecek; ülkenin dört bir yanında bu büyük soygunla kavga edecek, emekçi halkımıza, soyguncuları ve onları bize musallat edenleri ifşa edeceğiz!

Ülkemizi seviyoruz. İnsanca yaşanan bir Türkiye istiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı, su, elektrik, doğalgaz gibi tüm insanlığa ait olan zenginliklerin bir kaç kişinin cebini doldurmasına 'Dur!' diyoruz.

Acilen DEVLETLEŞTİRME talep ediyoruz.

Bu doğrultuda, ülkenin zenginliklerinin ve doğal kaynaklarının yağmalanmasına derhal son verilmelidir.

Elektrik kullanımı başta olmak üzere su, doğalgaz, ısınma, ulaşım, iletişim gibi temel ihtiyaçlardan yararlanma her yurttaş için bir hak olarak ilan edilmelidir."



