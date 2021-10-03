Çanakkale’de cami imamından Atatürkçülere hakaret

Çanakkale Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Camii (Büyük Cami) imamı Mehmet Mutlu, sosyal medya hesabından Atatürkçülere hakaret etti.

İmam Mehmet Mutlu, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın AKP'yi eleştirdiği sözleri içeren bir paylaşımın altına “Mustafa Kemal'in itleri öyle düşünüyor” şeklinde bir yorum yaptı.

Mutlu'nun paylaşımı sonrası CHP Gelibolu İlçe Başkanlığı, “Gelibolu müftülüğünde görevli Gazi Süleyman Paşa camii ( Büyük cami) imamı Mehmet Mutlu’nun sosyal medya platformunda yapmış olduğu yorumu kınar, gerekli adli işlemleri başlatıp, takibinin yapılacağını tüm kamuoyunun bilgisine sunarız” açıklamasında bulundu.