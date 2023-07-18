Çanakkale orman yangını 3. gününde kontrol altına alındı

Çanakkale'de 16 Temmuz'da örtü yangını olarak başlayan ve ormana sıçrayan yangın kontrola altına alındı.

Alevlere müdahalede toplam 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personel görev yaptı. Yangın söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3'ü AS-532 Cougar ve 2'si ise S-70 tipi helikopterin de katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğünü söyledi.

8 köyü etkileyen yangının çıkış nedeni de araştırılıyor. (AA)