Çanakkale orman yangını 3. gününde kontrol altına alındı

Çanakkale'de örtü yangını olarak çıkıp, ormana sıçrayan yangın onlarca hava aracının desteğiyle 3'üncü gününde söndürüldü.

Haber Merkezi

Çanakkale'de 16 Temmuz'da örtü yangını olarak başlayan ve ormana sıçrayan yangın kontrola altına alındı.

Alevlere müdahalede toplam 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personel görev yaptı. Yangın söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3'ü AS-532 Cougar ve 2'si ise S-70 tipi helikopterin de katıldı. 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğünü söyledi.

8 köyü etkileyen yangının çıkış nedeni de araştırılıyor. (AA)

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