Çanakkale Ezine'deki yangın kontrol altına alındı

Bu sabah çıkan Çanakkale Ezine'deki orman yangını kontrol altına alındı.

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün sabah saatlerinde başlayan Çanakkale Ezine yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Pakdemirli, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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