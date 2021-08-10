Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün sabah saatlerinde başlayan Çanakkale Ezine yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Pakdemirli, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Haber Merkezi
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Çanakkale Ezine'deki yangın kontrol altına alındı
Bu sabah çıkan Çanakkale Ezine'deki orman yangını kontrol altına alındı.
Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün sabah saatlerinde başlayan Çanakkale Ezine yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Pakdemirli, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.