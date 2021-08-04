Çanakkale Ezine'de orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale Ezine'ye bağlı Tavaklı'da çıkan orman yangının kısa sürede kontrol altına alındı.

Haber Merkezi

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. 

Ekiplerin ve bölge halkının müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 10 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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