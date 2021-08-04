Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı.
Ekiplerin ve bölge halkının müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 10 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Çanakkale Ezine'de orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale Ezine'ye bağlı Tavaklı'da çıkan orman yangının kısa sürede kontrol altına alındı.
Haber Merkezi
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı.
Ekiplerin ve bölge halkının müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 10 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.