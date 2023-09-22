Çanakkale Boğazı'nda tanker arızalandı: Gemi trafiği geçici olarak askıda

İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaşayan tanker için römorkörler olay yerine yönlendirilirken Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti, "İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaşayan SAPPHO isimli 183 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı KURTARMA-13 ve KURTARMA-15 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı" açıklamasını yaptı.