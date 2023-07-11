AFAD, Çanakkale Ayvacık açıklarında, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının 7 km derinlikte yaşandığı açıklandı.
Haber Merkezi
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Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Çanakkale açıklarında deprem
Ege Denizi'nde Çanakkale açıklalarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
AFAD, Çanakkale Ayvacık açıklarında, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının 7 km derinlikte yaşandığı açıklandı.