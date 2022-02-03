Can Yılmaz elektrik faturasını paylaştı, tepkiler üzerine sildi

Skeç ve tiyatro oyununa imza atan Can Yılmaz, sosyal medya hesabından gelen elektrik faturasına isyan etti. İlk olarak, "Memlekette, elektrik ve doğalgaz faturası lüks tüketim olmuş, hâlâ bıdı bıdı…" paylaşımında bulunan Yılmaz, "Mesela bu oran nasıl bir oran ? Yüzde kaç zam gelmiş ? Zam mı gelmiş ? Düzenleme mi? Fiyat ayarlaması mı? Tatlı bir dokunuş mu? 6 aylık geçmişi de koyalım da, lolo yapan olmasın…" diyerek gelen faturalarını paylaştı.

Neredeyse iki katı

2021 Aralık ayında bin 889 TL 50 kuruş ödeme yapan Yılmaz, 2022 Ocak ayında ise iki bin 129 TL 70 kuruş ödeme gerçekleştirmiş. Yılmaz'ın şubat ayında ödediği fatura neredeyse iki katı olarak dikkat çekiyor.

İşte Yılmaz'ın geçmiş döneme ait ödediği elektrik faturaları ve bu ay gelen elektrik faturası...

Can Yılmaz, gelen tepkiler üzerine ,"Son iki tweet’i sildim. Tamam kardeş siz haklısınız, zam mam yok. Her şey harika. Hayırlı günler. Öpüldünüz (Mecazi olarak)" diye yazdı.