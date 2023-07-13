Can Atalay'ın deprem bölgesiyle ilgili soru önergeleri 'yemin etmediği' için işleme konulmadı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın cezaevinde hazırladığı deprem bölgesiyle ilgili soru önergeleri 'yemin etmediği' gerekçesiyle işleme konulmadı.

Milletvekili olarak seçilmesine rağmen tutuklu olduğu cezaevinden tahliye edilmeyen, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekili yeminini edemeyen ancak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na üye olarak seçilen, TBMM’de makam odası tahsis edilen Can Atalay, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde hazırladığı iki soru önergesini 4 Temmuz’da TBMM Başkanlığı’na sunmuştu.

Atalay; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye, deprem bölgesi ile ilgili toplam 13 soru yöneltmişti. ANKA'dan Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Can Atalay’ın soru önergeleri işleme alınmadı. Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Denetim Bürosu uzmanları, konu ile ilgili olarak TİP danışmanlarını sözlü olarak bugün bilgilendirdi. Buna göre; Can Atalay milletvekili yeminini edemediği için soru önergeleri “bekletici sorun” olarak değerlendirilecek. Önergeler, yemin ettikten sonra işleme alınacak.

Balbay’ın önergeleri iade edilmişti

TBMM’de geçmişte benzeri durumda farklı bir yol izlenmişti. 2012 yılında, tutuklu CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da cezaevinde; Milli Eğitim Bakanı’na öğretmen açığını, İçişleri Bakanı’na gözaltı ve tutuklama sayılarını, Adalet Bakanı’na ise F Tipi cezaevlerinin kapasitesini sormuştu. Cemil Çiçek’in TBMM Başkanlığı döneminde işleme alınmayan soru önergeleri, Balbay’a iade edilmişti. İade, “milletvekillerinin, milletvekilliği görevine başlayabilmesi için andiçmeleri gerektiği” gerekçesine dayandırılmıştı.