14 Mayıs seçimlerinde Hatay vekili seçilen Can Atalay'ın hukuksuz tutukluluğuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Halktv'deki habere göre, avukatı Deniz Özen, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bugün tahliye edilebileceğini söyledi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
'Can Atalay bugün tahliye edilebilir' açıklaması
Hatay vekili Can Atalay'ın hukuksuz tutukluluğunun bugün sonlanabileceği belirtildi.
Haber Merkezi
14 Mayıs seçimlerinde Hatay vekili seçilen Can Atalay'ın hukuksuz tutukluluğuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Halktv'deki habere göre, avukatı Deniz Özen, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bugün tahliye edilebileceğini söyledi.