Can Ataklı'ya yurtdışına çıkış yasağı

Hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede, yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Gazeteci Can Ataklı hakkında, sosyal medya platformlarındaki paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştı. Ataklı bugün, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Basın Bürosu savcılığına ifade verdi.
Savcılık, Ataklı’yı adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk etti.
Mahkeme, Ataklı’ya yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verdi.