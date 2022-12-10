'Camide basılan imam' skandalıyla ilgili valilikten açıklama

Karabük Sipahiler Köyü’nde cami imamı Yusuf Ziya S.’nin camide bir kadınla basılması gündem olmuştu. Eşi tarafından basılan cami imamı Yusuf Ziya S. hakkında, eşinin şikayeti sonrası jandarma ekipleri soruşturma başlatmıştı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Karabük Sipahiler köyü imamının görevine son verildi.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kamuoyu gündemini meşgul eden, İlimiz Merkez Sipahiler Köyü Sözleşmeli Camii imam hatibi Y.Z.S. ile ilgili iddialar üzerine Valiliğimizce (Müftülüğümüzce) ivedi olarak mahallinde soruşturma başlatılmış olup, konuyu incelemek üzere Murakıp görevlendirilmiştir. Konunun hassasiyetine binaen Diyanet İşleri Başkanlığımızdan Müfettiş talebinde bulunulmuş, Başkanlıktan gelen Müfettişler tarafından konu tahkik edilmiş ve adı geçen görevlinin 09/12/2022 tarihinde sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir."