İmam camide basıldı: Kapıyı açmayınca tüm köy halkına seslendiler

Karabük Sipahiler Köyü’nde cami imamı Yusuf Ziya S.’nin camide bir kadınla basılması gündem oldu.

Cami imamının eşi tarafından basılan Yusuf Ziya S. hakkında eşinin şikayeti sonrası jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Camide yaşananlara inanamayacaksınız ama…" başlıklı köşe yazısında cami imamının eşi A.S.'nin yaşananları şöyle aktardığını yazdı:

“Eşim Yusuf Ziya S.'nin imamlık yaptığı camiye namaz saatleri dışında uzun süreli gidip gelmemesi ve hemen hemen her geceyi camide geçirmesi üzerine şüphelenmeye başladım. 10 Kasım 2022 günü 17.30 sıralarında görev yaptığı camiye gittim. Caminin ikinci katına dışarıdan giriş yaptığımda içeriden televizyon sesi duydum. Sesin geldiği yerin camları gazete ile kaplıydı. Odanın, cemaat az olduğu için kışın namaz kılınan yer olduğunu tespit ettim. İçeri girmek için kapıyı çaldım, açan olmadı. Televizyon sesi kesildi, içerde toparlanma sesleri geldi. Camlara yapışık olan gazete aralarından bakmaya çalıştım. ‘Kapıyı açmazsanız kıracağım. Size zarar vermeyeceğim' diye bağırdım.

Kapı açılmayınca yerde bulunan boya kutusunu kapıya fırlattım. Boya etrafa saçıldı ama cam veya kapı zarar görmedi. Daha sonra eşim imam Yusuf Ziya S. bulunduğum yere geldi. Eşimin daha önceden beni aldattığından şüphelendiğim için ona hitaben, ‘İçerde bir kadın olduğunu biliyorum. Açın kapıyı' dedim. Eşim içeriye hitapla ‘Rümeysa kapıyı aç' dedi. Fakat Rümeysa isimli şahıs ısrarla kapıyı açmadı.

Evde çocuğumu anneme bırakmıştım. Devamlı ağlayınca o da geldi. Eşim devamlı, ‘Annene söyleme, sus' diye uyarıyordu. Annem de tartışmamızı görünce ne olduğunu sordu. Ben de ‘Anne, kız burada' dedim ve annem çocukla birlikte yanıma geldi. Annem bu sırada Rümeysa isimli kadına hitaben 'Aç kapıyı; benden sana zarar gelmeyecek. Sadece konuşmak istiyorum' dedi.

Eşim, içerideki kadına hitaben, ‘Rümeysa üzerini giyin, kapıyı aç' dedi. Bu sırada bizleri de kapının önünden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Kadın kapıyı açmayınca, annem köy halkına yaşananları duyurmak için camiden dışarı çıkıp bağırmaya başladı. Yusuf Ziya S., annemin bağırmasını engellemek için ve kimse duymasın diye içeri doğru çekiştirmeye ve eliyle kafasını yere bastırıp diğer eliyle ağzını kapatmaya başladı. Ben sürekli annemi bırakmasını söyledim.

Bu sırada Rümeysa isimli kadın, odanın kapısını açtı ve bizi de zorla bu odadan içeri soktu. Olaylar yaşanırken namaz vakti olması nedeniyle camiye gelen şahıslar tarafından müdahale edilmek istendi. Fakat Yusuf Ziya S., onlara hitaben ‘Bu benim annem, gidin' diyerek gönderdi.

Bahse konu odaya girdiğimizde ben sinirli olmam nedeniyle hırslanarak kadına bir-iki tane tokat attım. Benim tokat attığımı gören eşim, nasıl yaptığını bilmiyorum ama beni yere doğru fırlattı...

Bu sırada annem bağırarak dışarı çıkmaya çalıştı fakat eşim engellemeye çalıştı. Annem dışarı çıktı fakat yine annem ve eşim arasında arbede yaşandı. Ben de ‘İntihar etmeye gidiyorum' diye bağırdım ve evime doğru gitmeye başladım.

O sırada ambulans geldi ve burada jandarma ekibinin gelmesini bekledik. Biz gelen jandarma ekiplerine bahse konu odanın fotoğraflarını çekmelerini söyledim fakat jandarma ekipleri odanın fotoğrafını çekmedi. Ben Yusuf Ziya S.'dan şikayetçi ve davacıyım.”

İmamın kayınbabası olan Yeniden Refah Partisi'nin Yozgat İl Başkanlığı görevini yürüten Nihat Kayhan,damadı imam Yusuf Ziya S. hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'na “Görevini kötüye kullanmak, görevi ihmal, şüpheliyi korumak, fuhuş, güveni kötüye kullanmak, dini mabedi kanunsuz ve ahlakdışı eylemlere alet etmek” iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

İmam Yusuf Ziya S. ise Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, “Eşimle boşanmak istediğim için bana itibar suikastı yaptılar. Bayan arkadaşımla oturduğumuz yer cami değil, caminin deposu olarak kullandığımız yer. Hakkımda idari soruşturma yürütülüyor. Sözü edilen kadın da bir saat oturup gidecekti” dedi.