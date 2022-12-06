Camide basılan imam skandalı: Müftü 'Dini nikâhlılarsa göreve iade ederiz' demiş

Karabük Sipahiler Köyü’nde cami imamı Yusuf Ziya S.’nin camide bir kadınla basılması gündem olmuştu. Eşi tarafından basılan cami imamı Yusuf Ziya S. hakkında, eşinin şikayeti sonrası jandarma ekipleri soruşturma başlatmıştı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’ün bugün yayımlanan yazısında aktardığına göre, imam Yusuf Ziya S.’nin Yozgat Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı olan kayınbabası Nihat Kayhan, yaşanan olayları Karabük Müftüsü Ercan Aksu’ya anlattı. Ancak kayınbaba Kayhan müftüden, “Kendisine camide birlikte olduğu kadının dini nikahlı eşi olup olmadığını, eğer dini nikahlı ise nikahını kinim kıydığını, şahitlerini göstermesini söyleyeceğiz. Eğer bunları da geçerse görevine iade edeceğiz” yanıtını aldı.

Bunun üzerine Nihat Kayhan, Karabük Müftüsü Ercan Aksu hakkında, “Görevini kötüye kullanmak, görevi ihmal, şüpheliyi korumak” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kayhan dilekçesinde müftünün kendisine verdiği yanıtı belirterek, “Bu olayın Diyanet İşleri Başkanlığı’na bildirmediğini, müfettiş istemediğini, dosyayı bu şekilde örtbas edeceğini kendisinin beyanlarıyla kanaat getirdim. Yapmış olduğu açıklamalarla da benim şüphelerimi arttırdı. Bu kişinin cezalandırılması ve görev aldığı kuruma ihbarda bulunulmasını arz ederim” diye yazdı.

Karabük Müftüsü Ercan Aksu ise yaşananlara ilişkin şunları söyledi: