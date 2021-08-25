Cami inşaatına hilafet bayrağı asılmasına soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yaptırılan Kavaklık Camisi’nin inşaatına hilafet bayrağı asılmış, şikâyet üzerine Kaymakamlık, bayrağın kaldırılması için ilçe müftülüğüne talimat vermişti.

DHA'nın haberine göre müftülük çalışanları inşaatta incelemede bulundu ve bayrak görevliler tarafından indirilerek tutanak tutuldu. Bayrağın, bir işçi tarafından asıldığı söylendi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da konuyla ilgili Kozlu Kaymakamlığı'nın soruşturma başlattığını söyledi.

İl Müftü Vekili Tahir Erçin, bayrağı asan işçinin ifadesinde "kasıt olmadan iyi niyetle bayrağı astığını" beyan ettiğini belirterek, "Türk bayrağının yanına böyle yanlış anlaşılabilecek eylemlerden uzakta durmaları yönünde uyarılarda bulunduk. Tutanak altına aldık, gerek ilçe kaymamıza bilgi vermek üzere olayla ilgili inceleme devam ediyor. Bundan sonra yapılacak işlemler de ilçe müftülüğümüz takibinde devam edecek" dedi.