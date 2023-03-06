Cam silmek için çıktığı balkondan 'düşen' kadın yaşamını yitirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evli ve iki çocuk annesi Merve Abra'nın 3'üncü kattaki evinin balkonunda cam silerken dengesini kaybedip düştüğü iddia edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi, Merve Abra'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

DHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Merve Abra'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası Abra'nın cenazesi ailesine teslim edildi.