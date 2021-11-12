Call of Duty 'Müslüman oyunculardan' özür diledi

Oyun geliştiricisi Activision-Blizzard, son oyunu 'Call of Duty: Vanguard'da Kuran sayfalarına yer verdiği için "Müslüman oyunculardan" özür diledi.

Birinci şahıs nişancı oyunları serisi Call of Duty'nin yeni çıkan versiyonu 'Call of Duty: Vanguard' hakkında daha önce bazı ülkelerde boykot çağrısı yapılmıştı.

Tepkilerin sebebiyse oyunun "Zombi" modundaki 'Stalingrad haritasında' bir zemine dağılmış, bazıları kana bulanmış Kuran'dan sayfaların bulunuyor olmasıydı.

Activision-Blizzard dün Call of Duty Orta Doğu sosyal medya hesapları üzerinden bir özür yayımladı ve içeriği "duyarsız" olarak nitelendirdi. Şirket söz konusu detayın yanlışlıkla dahil edildiğini savundu. Arapça açıklamada “[Oyunda] olduğu gibi asla ortaya çıkmamalıydı; derinden özür dileriz” denildi.

pic.twitter.com/bgXV178fPg — Call of Duty Middle East (@CallofDutyARA) November 11, 2021

Haritadaki Kuran sayfaları daha sonra boş kağıtlarla değiştirildi.

Şirket içi tacizler gündeme gelmişti

Activision-Blizzard Temmuz ayında, ofis içerisinde cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığınaa göz yumduğu hatta bunun körüklenmesine izin verdiği iddiasıyla işçileri tarafından mahkemeye verilmişti.

Şirketteki çalışanların bir kısmı işten ayrılırken milyarlarca dolarlık oyun firması en sonunda yöneticileri arasında değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Skandalın ortasında şirket, cinsel tacizle suçlanan eski çalışanlarına yönelik oyun içi referansları bile kaldırdı. Şirket geçen ay, “güven kazanmak” amacıyla 20 kişiyi işten çıkardı.