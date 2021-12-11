Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Asgari ücret bayram havası yaratacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı için, "Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır" dedi.

Bakan, "Asgari ücretle çalışan bazen 10 milyon-15 milyon gibi birçok rakam dolaşıyor. Bu rakamlar doğru değil, doğrusunu ben biliyorum. Çünkü vergi alıyoruz, prim alıyoruz. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli var. Ailelerle birlikte oluşturduğu bütünlüğü ele almamız lazım. Asgari ücret adı üzerinde asgari bir ücrettir. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37’si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bakan Bilgin, "[Asgari ücretin] Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye’nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmaların Türkiye’ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim” dedi.

3 bin 600 ek gösterge

Bakan Bilgin, 3 bin 600 ek göstergeye ilişkin ise, “Teklif çalışmayı yaptık. Önümüzdeki hafta komisyonu yollayacağız. Meclis’e göndereceğiz” dedi.

Asgari ücret 2022 zammı milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı'nın Pazartesi günü yapılması planlanırken, net rakamın da bu toplantı sonunda çıkması bekleniyor.

Öte yandan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) bir önceki toplantıda 3500 lira önerdiklerini açıklamıştı. TÜRK-İŞ'se en az 3900 TL önermişti.