Çalışma koşullarına isyan etmişti: Getir'den 'işten çıkarma' açıklaması

Geçen ay gerçekleştirilen bir sokak röportajında “Günde 14 saat çalışıyorum. Neden 14 saat çalışıyorum, 14 saat çalışmasam asgari ücret alacağım. Bir gayem yok, amacım yok. Ben bunun için mi geldim dünyaya, çalışmak için mi sadece?” sözleriyle gündeme gelen Getir kuryesinin işten çıkarıldığı haberi sonrası şirketten açıklama geldi.

İşten çıkarma haberini doğrulayan, kuryenin Vigo'da kendi hesabına çalıştığını belirten şirket, işten çıkarmanın sokak röportajıyla ilgisi olmadığını öne sürdü.

Öte yandan Getir'in açıklamasında işçinin hedef alınması, "iş disiplini" nedeniyle işten çıkarıldığının iddia edilmesi dikkat çekti.