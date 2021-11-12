TKP'den son ekmek zammı sonrası 'tarihi' hatırlatma

Açlık sınırının asgari ücretten daha yüksek olduğu, yoksulluk sınırının ise asgari ücreti katladığı Türkiye'de enflasyon giderek artıyor.
Gıda ürünlerine neredeyse her gün zam gelirken, son olarak İstanbul'da ekmeğe gelen yüzde 25'lik zammın ardından TKP'den Fransız Devrimi'ne atıf geldi.
soL'un zam haberini paylaşan TKP'nin sosyal medya hesabından, "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler demenizi bekliyoruz. Heyecanla..." mesajı paylaşıldı.
Fransız Devrimi öncesi halkın çektiği açlık sırasında kraliçe Marie Antoinette'in söylediği rivayet edilen "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" sözü, yoksul halkın öfkesinin simgelerinden olmuştu.
Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler demenizi bekliyoruz.— TKP (@tkpninsesi) November 12, 2021
Heyecanla... https://t.co/HKsl6rOFJC