Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli zammı ile ilgili düzenlemenin Temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini bildirdi.
Işıkhan, teklifte en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak yer alacağını belirtti. (AA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Çalışma Bakanı'ndan memur ve emekli maaşlarına zam açıklaması
Çalışma Bakanı Işıkhan, teklifte en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak yer alacağını bildirdi.
Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli zammı ile ilgili düzenlemenin Temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini bildirdi.
Işıkhan, teklifte en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak yer alacağını belirtti. (AA)