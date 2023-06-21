Çalışma Bakanı'ndan memur ve emekli maaşlarına zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli zammı ile ilgili düzenlemenin Temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini bildirdi.

Işıkhan, teklifte en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak yer alacağını belirtti. (AA)